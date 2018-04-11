"Рома" с размахом отпраздновала победу над "Барселоной" прямо в раздевалке

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан опубликовал видео из раздевалки команды после победы над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что в первой игре римляне проиграли со счетом 1:4, но вышли в полуфинал благодаря голу на выезде.

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