"Рома" с трудом обыграла худшую команду Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле победила "Салернитану" со счетом 2:1.

Победу римскому клубу принесли голы Карлеса Переса и Криса Смоллинга. В составе гостей отличился Иван Радованович.

"Рома", набрав 57 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 16 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Рома" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)

Голы: Радованович, 22 - 0:1, Карлес Перес, 81 - 1:1, Смоллинг, 85 - 2:1

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Кумбула (Дзаньоло, 46), Рожер, Мхитарян, Сержиу Оливейра (Шомуродов, 68), Кристанте (Верету, 75), Абрахам, Афена-Гьян (Карлес Перес, 68), Эль-Шаарави (Залевски, 68).

"Салернитана": Сепе, Маццокки (Ярошиньски, 74), Радованович, Дьомбер, Раньери (Дрэгушин, 60), Оби (Дзортеа, 65), Кулибали, Бохинен (Кастанос, 65), Эдерсон, Рибери (Верди, 75), Джурич.

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