"Рома" с трудом обыграла худшую команду Серии А
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле победила "Салернитану" со счетом 2:1.
Победу римскому клубу принесли голы Карлеса Переса и Криса Смоллинга. В составе гостей отличился Иван Радованович.
"Рома", набрав 57 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 16 очками осталась на последней, 20-й позиции.
"Рома" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)
Голы: Радованович, 22 - 0:1, Карлес Перес, 81 - 1:1, Смоллинг, 85 - 2:1
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Кумбула (Дзаньоло, 46), Рожер, Мхитарян, Сержиу Оливейра (Шомуродов, 68), Кристанте (Верету, 75), Абрахам, Афена-Гьян (Карлес Перес, 68), Эль-Шаарави (Залевски, 68).
"Салернитана": Сепе, Маццокки (Ярошиньски, 74), Радованович, Дьомбер, Раньери (Дрэгушин, 60), Оби (Дзортеа, 65), Кулибали, Бохинен (Кастанос, 65), Эдерсон, Рибери (Верди, 75), Джурич.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17