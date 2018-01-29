"Рома" - "Сампдория" - 0:1 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Сампдорией".
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
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|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7