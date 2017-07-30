"Рома" сделала новое предложение по Махрезу

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"Рома" сделала новое предложение по Махрезу

"Рома" не оставляет попыток купить атакующего полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" увеличили своё предложение по трансферу алжирца. Теперь римский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 35 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов.

Учитывая, что "Лестер" изначально требовал за Махреза 40 миллионов евро, стороны близки к достижению окончательной договорённости. 

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