"Рома" сделала официальное предложение по Махрезу

Теги лестер ситиромарияд махрез

"Рома" сделала официальное предложение по Махрезу

"Рома" пытается купить атакующего полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "волки" сделали официальное предложение о переходе алжирца, оценив трансфер в 35 миллионов евро.

Впрочем, скорее всего, "Лестер" ответит отказом, так как клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров менее чем за 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов