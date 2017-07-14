"Рома" сделала официальное предложение по Махрезу

"Рома" пытается купить атакующего полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "волки" сделали официальное предложение о переходе алжирца, оценив трансфер в 35 миллионов евро.

Впрочем, скорее всего, "Лестер" ответит отказом, так как клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров менее чем за 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru