"Рома" сделала последнюю попытку сохранить Флоренци

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"Рома" сделала последнюю попытку сохранить Флоренци

"Рома" пытается сохранить в составе защитника Алессандро Флоренци, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб предложил футболисту новый контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. При этом игрок хочет на миллион больше и имеет более выгодное предложение от "Интера".

Напомним, что нынешнее соглашение 27-летнего Флоренци с "Ромой" истекает летом 2019 года.

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