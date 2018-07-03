"Рома" сделала последнюю попытку сохранить Флоренци

"Рома" пытается сохранить в составе защитника Алессандро Флоренци, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб предложил футболисту новый контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. При этом игрок хочет на миллион больше и имеет более выгодное предложение от "Интера".

Напомним, что нынешнее соглашение 27-летнего Флоренци с "Ромой" истекает летом 2019 года.

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