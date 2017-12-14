"Рома" сделала предложение по Берарди

"Рома" сделала предложение "Сассуоло" по форварду Доменико Берарди.

Как сообщает Football Italia, "волки" предложили за игрока 30 миллионов евро, однако "Сассуоло" ответил отказом.

"Сассуоло" не собирается продавать футболиста в середине сезона и клуб оценивает игрока в более чем 50 миллионов.

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