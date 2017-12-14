"Рома" сделала предложение по Берарди
"Рома" сделала предложение "Сассуоло" по форварду Доменико Берарди.
Как сообщает Football Italia, "волки" предложили за игрока 30 миллионов евро, однако "Сассуоло" ответил отказом.
"Сассуоло" не собирается продавать футболиста в середине сезона и клуб оценивает игрока в более чем 50 миллионов.
Читайте также: "Наполи" хочет купить Берарди. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" расторг контракт с Бьелсой
-
Габулов: "Черчесов вызывает меня в сборную России в первую очередь как вратаря"
-
"Ростов" рассматривает кандидатуры Рахимова и Слуцкого
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" купит защитника, так как Компани постоянно травмирован"
-
Конте: "Давида Луиза сильно воспалилось колено"
-
Батшуайи готов уйти из "Челси" в аренду
-
Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА
-
Тренер "Гремио": "Реал" всегда фаворит, но мы дадим ему настоящий бой"
-
В строении хавбека "Тоттенхэма" Дембеле обнаружен клад стоимостью более миллиона евро
-
Моуринью: "Продажа Мхитаряна? Каждый игрок может уйти за правильную цену"
-
Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в декабре
-
Хайнкес: "Никакой речи о досрочном возвращении Санчеша в "Баварию" не идет"
-
Игроки "Баварии" чаще всех попадают в штанги и перекладины среди всех команд из топ-5 лиг
-
Байи пропустит около трех месяцев
-
Аспас признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре
-
Лучо Гонсалесу грозит тюремное заключение
-
"Гёзтепе" интересуется защитником "Краснодара"
-
Премьер-министр Испании прокомментировал возможное отстранение национальной сборной от ЧМ-2018
-
Неймар определился со своим будущим
-
Дембеле может сыграть в Эль Класико
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Аталанта
|16
|23
|9
|Торино
|16
|23
|10
|Фиорентина
|16
|22
|11
|Болонья
|16
|21
|12
|Кьево
|16
|21
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|16
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1