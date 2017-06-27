"Рома" сделала предложение по Гоналону

"Рома" хочет купить этим летом полузащитника "Лиона" Максима Гоналона, сообщает RMC Sport.

По информации источника, римский клуб уже сделал предложение по трансферу 28-летнего француза. Стоит отметить, что этому предшествовала встреча руководства "волков" с представителем футболиста Федериком Геррой.

В минувшем сезоне Гоналон сыграл за "Лион" 45 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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