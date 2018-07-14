"Рома" сделала заявление касательно возможной продажи Алиссона

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что клуб не намерен продавать голкипера Алиссона.

"В первую очередь мы думаем об интересе команды. Алисон продолжит выступать за "Рому". О предложениях будем думать, когда решим продать бразильца" - приводит слова Мончи A Bola.

Ранее сообщалось, что в услугах Алиссона заинтересованы "Ливерпуль" и "Реал".

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