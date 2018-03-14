"Рома" - "Шахтер" - 1:0 (обзор)

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"Рома" - "Шахтер" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором итальянская "Рома" дома одержала победу над донецким "Шахтером".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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