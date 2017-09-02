"Рома" – "Шапекоэнсе" - 4:1 (обзор)

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"Рома" – "Шапекоэнсе" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Ромой" и "Шапекоэнсе".

Не пропустите: "Рома" в товарищеском матче разгромила "Шапекоэнсе". | http://soccernews.ru

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3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
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