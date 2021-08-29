"Рома" Шомуродова разгромила дебютанта Серии А
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде разгромила "Салернитану" со счетом 4:0.
Победу римскому клубу принесли дубль Лоренцо Пеллегрини, а также голы Жордана Верету и Тэмми Абрахама.
"Рома", набрав шесть очков, вышла на второе место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с нулем очков осталась на 18-й позиции.
"Салернитана" – "Рома" - 0:4 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 48 - 0:1, Верету, 52 - 0:2, Абрахам, 69 - 0:3, Пеллегрини, 79 - 0:4
"Салернитана": Белец, Айя, Дьомбер, Ярошиньски (Скьявоне, 84), Руджери, Кулибали, Оби (Капецци, 68), Ди Таккьо, Кулибали (Нванкво, 56), Кешрида (Дзортеа, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Калафьори, 82), Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Верету (Диавара, 83), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам (Майораль, 83), Карлес Перес (Шомуродов, 78).
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