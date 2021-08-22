"Рома" Шомуродова обыграла "Фиорентину" Кокорина

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"Рома" Шомуродова обыграла "Фиорентину" Кокорина

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1.

В середине первого тайма счет открыл Генрих Мхитарян. На 60-й минуте равновесие восстановил Никола Миленкович. Вскоре римлян вновь вывел вперед Жордан Верету. На 79-й минуте Верету оформил дубль с передачи Эльдора Шомуродова. Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин на поле не выходил.

"Рома" – "Фиорентина" - 3:1 (1:0)
Голы: Мхитарян, 26 - 1:0, Миленкович, 60 - 1:1, Верету, 64 - 2:1, Верету, 79 - 3:1

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 84), Верету (Бове, 87), Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Сапонара, 84), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 20), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).

Удаления: Дронговски (17), Дзаньоло (52).

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