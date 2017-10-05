"Рома" следит за ситуацией с хавбеком "Реала"

Итальянская "Рома" следит за ситуацией с полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем, информирует итальянская пресса.

Так, "волки" вполне будут готовы сделать предложение королевскому клубу по их 23-летнему хавбеку уже в зимнее трансферное окно, если тот в силу отсутствия стабильной игровой практики, вознамерится сменить команду.

В нынешнем сезоне Ковачич принял участие в 5 матчах "Реал", сыграв в общей сложности 217 минут.

Напомним, "Рома" интересуется хавбеком "Кальяри". | soccernews.ru