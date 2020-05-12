"Рома" собирается летом подписать трёх игроков
"Рома" определила три цели на летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "волки" собираются усилить все линии, кроме вратарской.
Оборону должен укрепить Деян Ловрен из "Ливерпуля", полузащиту - Роландо Мандрагора из "Удинезе", атаку - Мойсе Кин из "Эвертона".
Рыночная стоимость 30-летнего хорвата - 16 миллионов евро, 22-летнего итальянца - 12 миллионов, 20-летнего итальянца - 25 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16