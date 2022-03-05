"Рома" собирается усилиться сербским голкипером

Фото инстаграм Миле Свилара

Вратарь "Бенфики" Миле Свилар может оказаться в "Роме", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в подписании 22-летнего серба лично заинтересован главный тренер "волков" Жозе Моуринью.

В июле этого года футболист станет свободным агентом, поэтому римский клуб намерен заполучить его бесплатно.