"Рома" собирается усилиться сербским голкипером

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"Рома" собирается усилиться сербским голкипером

Фото инстаграм Миле Свилара

Вратарь "Бенфики" Миле Свилар может оказаться в "Роме", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в подписании 22-летнего серба лично заинтересован главный тренер "волков" Жозе Моуринью.

В июле этого года футболист станет свободным агентом, поэтому римский клуб намерен заполучить его бесплатно.
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