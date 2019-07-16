"Рома" соблазняет Игуаина капитанской повязкой

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"Рома" соблазняет Игуаина капитанской повязкой

"Рома" не теряет надежд заполучить форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" ищут новые аргументы, чтобы убедить аргентинца перебраться из Турина в Рим.

В частности, "Рома" готова предложить 31-летнему футболисту статус капитана команды.

Ранее Игуаин дал понять, что не перейдёт в другой итальянский клуб. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года.

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