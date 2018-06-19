"Рома" согласилась продать Алиссона в "Реал"

Теги реал мадридромаалиссон

"Рома" согласилась продать Алиссона в "Реал""Рома" согласилась продать своего голкипера Алиссона в мадридский "Реал", информирует Premium Sport.

Однако официально закрыть этот трансфер "волки" будут готовы только после того, как им удастся подписать замену бразильцу. Именно с этим обстоятельством, уверяет источник, и связано промедление с переездом 25-летнего вратаря на "Сантьяго Бернабеу".

За Алиссона "Реалу" придется выложить порядка 60-70 миллионов евро.

Напомним, Алиссон сделал выбор между "Реалом" и "Ливерпулем". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов