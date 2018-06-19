"Рома" согласилась продать Алиссона в "Реал"

"Рома" согласилась продать своего голкипера Алиссона в мадридский "Реал", информирует Premium Sport.

Однако официально закрыть этот трансфер "волки" будут готовы только после того, как им удастся подписать замену бразильцу. Именно с этим обстоятельством, уверяет источник, и связано промедление с переездом 25-летнего вратаря на "Сантьяго Бернабеу".

За Алиссона "Реалу" придется выложить порядка 60-70 миллионов евро.

Напомним, Алиссон сделал выбор между "Реалом" и "Ливерпулем". | soccernews.ru