"Рома" согласовала аренду французского хавбека
Полузащитник "Фиорентины" Жордан Верету продолжит карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, "волки" возьмут 26-летнего футболиста в годичную аренду за 1 миллион евро.
Следующим летом римский клуб выкупит француза за 16 миллионов. Ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.
Медицинское обследование хавбека в "Роме" запланировано на субботу.
Верету выступал за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.
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|М
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|38
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|Аталанта
|38
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|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
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|41
|17
|Дженоа
|38
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|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17