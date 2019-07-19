"Рома" согласовала аренду французского хавбека

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"Рома" согласовала аренду французского хавбека

Полузащитник "Фиорентины" Жордан Верету продолжит карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "волки" возьмут 26-летнего футболиста в годичную аренду за 1 миллион евро.

Следующим летом римский клуб выкупит француза за 16 миллионов. Ещё 2 миллиона будут включены в сделку в виде бонусов.

Медицинское обследование хавбека в "Роме" запланировано на субботу.

Верету выступал за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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