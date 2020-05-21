"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "волки" уже договорились с 30-летним футболистом об условиях личного контракта. Ожидается, что хавбек заключит с римским клубом соглашение до 2022 года с зарплатой около 2 миллионов евро.

Напомним, что по окончании текущего сезона итальянец станет свободным агентом, поэтому "Роме" не придётся за него платить.

Бонавентура выступает за "Милан" с 2014 года, сыграл 171 матч, забил 34 гола и сделал 24 ассиста.

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