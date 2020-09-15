"Рома" согласовала трансфер Аркадиуша Милика

Польский нападающий неаполитанского "Наполи" Аркадиуш Милик близок к переходу в римскую "Рому", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, римский клуб договорился о переходе футболиста за 25 миллионов евро. Для завершения трансфера "волкам" осталось согласовать с форвардом условия личного контракта.

26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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