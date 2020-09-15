"Рома" согласовала трансфер Аркадиуша Милика
Польский нападающий неаполитанского "Наполи" Аркадиуш Милик близок к переходу в римскую "Рому", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, римский клуб договорился о переходе футболиста за 25 миллионов евро. Для завершения трансфера "волкам" осталось согласовать с форвардом условия личного контракта.
26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак"
-
Эдин Джеко близок к переходу в "Ювентус"
-
Агент Лаутаро высказался о возможном переходе игрока в Реал"
-
Луис Суарес может остаться в "Барселоне"
-
"Рома" согласовала трансфер Аркадиуша Милика
-
Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче "Ростов" - "Локомотив"
-
54-летний футболист возобновил карьеру спустя 24 года
-
"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
-
В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
-
Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
-
"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
-
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
-
Стали известны подробности травмы Роббена
-
"Зенит" установил новый клубный рекорд
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17