"Рома" согласовала трансфер бывшего игрока "Манчестер Сити"

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"Рома" согласовала трансфер бывшего игрока "Манчестер Сити"

Английский полузащитник Джек Родуэлл перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист уже прилетел в Италию. В пятницу хавбек подпишет с римлянами личный контракт. Родуэлл является свободным агентом, поэтому достанется "Роме" бесплатно.

28-летний Родуэлл ранее выступал за "Эвертон", "Манчестер Сити", "Сандерленд" и "Блэкберн Роверс". За сборную Англии сыграл три матча. Чемпион Англии-2013/14.

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