"Рома" согласовала трансфер Игуаина

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"Рома" согласовала трансфер Игуаина

"Рома" договорилась об аренде аргентинского нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб может арендовать футболиста на год за шесть миллионов евро с правом последующего выкупа за 27 миллионов. Теперь "волкам" необходимо согласовать соглашение с форвардом, который пока что не горит желанием менять клуб. Не исключено, что Игуаин подпишет с "Ювентусом" новый контракт до лета 2023 года. При этом зарплата игрока снизится с 7,7 миллиона до 4,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин на правах аренды выступал за "Милан" и "Челси". Всего форвард провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его нынешний контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2021 года.

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