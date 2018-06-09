"Рома" согласовала трансфер Клюйверта

"Рома" согласовала трансфер вингера "Аякса" Джастина Клюйверта, сообщает итальянская пресса.

Сумма сделки составит 18 миллионов евро. 19-летний голландец заключит с "волками" пятилетний контракт с зарплатой в 1,4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Клюйверт сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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