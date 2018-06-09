"Рома" согласовала трансфер Клюйверта

Теги ромааяксджастин клюйверт

"Рома" согласовала трансфер Клюйверта

"Рома" согласовала трансфер вингера "Аякса" Джастина Клюйверта, сообщает итальянская пресса.

Сумма сделки составит 18 миллионов евро. 19-летний голландец заключит с "волками" пятилетний контракт с зарплатой в 1,4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Клюйверт сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Рома" объявила о переходе Кристанте. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию

В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов