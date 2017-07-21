"Рома" согласовала трансфер Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы согласовали трансфер 31-летнего серба. Сумма сделки составит порядка 5 миллионов евро, ещё 1,5 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Сам Коларов заключит с "Ромой" контракт до лета 2020 года.

Не пропустите: Гвардиола готов попрощаться с Коларовым. | http://soccernews.ru