"Рома" согласовала трансфер Коларова

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"Рома" согласовала трансфер Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы согласовали трансфер 31-летнего серба. Сумма сделки составит порядка 5 миллионов евро, ещё 1,5 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Сам Коларов заключит с "Ромой" контракт до лета 2020 года. 

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