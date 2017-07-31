"Рома" согласовала трансфер Махреза

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"Рома" согласовала трансфер Махреза

"Рома" договорилась с "Лестером" о трансфере атакующего полузащитника Рияда Махреза.

Как сообщалось ранее, "волки" заплатят за 26-летнего алжирца 35 миллионов евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Издание The Sun информирует, что Махрезу уже назначили медицинское обследование, после которого он заключит контракт с "Ромой". | http://soccernews.ru

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