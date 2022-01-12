"Рома" согласовала трансфер одного из лидеров "Порту"
Фото: инстаграм Сержиу Оливейры/Автор неизвестен
Полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра перейдет в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб арендует футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 13,5 миллионов евро. Хавбек прибудет в Италию 12 января.
В нынешнем сезоне 29-летний Оливейра провел за "Порту" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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