"Рома" согласовала трансфер талантливого хорвата

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"Рома" согласовала трансфер талантливого хорвата

Полузащитник загребского "Динамо" Анте Чорич перейдет в "Рому", сообщает Tuttomercato.

По сведениям издания, римский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Трансфер состоится летом.

В этом сезоне 21-летний Чорич провел за "Динамо" 18 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Рома" объявила о продлении контракта с талантливым хавбеком. | http://soccernews.ru

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