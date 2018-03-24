"Рома" согласовала трансфер Йоханссона

Теги ромамальме фф

"Рома" согласовала трансфер Йоханссона

"Рома" согласовала трансфер вратаря "Мальме" Марко Йоханссона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" купят 19-летнего стража ворот за два миллиона евро, ещё 1,5 миллиона шведский клуб может получить в качестве бонусов.

Ожидается, что Йоханссон станет преемником Алиссона, который может стать игроком мадридского "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов