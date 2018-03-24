"Рома" согласовала трансфер Йоханссона

"Рома" согласовала трансфер вратаря "Мальме" Марко Йоханссона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" купят 19-летнего стража ворот за два миллиона евро, ещё 1,5 миллиона шведский клуб может получить в качестве бонусов.

Ожидается, что Йоханссон станет преемником Алиссона, который может стать игроком мадридского "Реала". | http://soccernews.ru