"Рома" согласовала трансфер защитника "Аталанты"

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"Рома" согласовала трансфер защитника "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" арендуют 23-летнего футболиста за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 19 миллионов. Также в сделку будут включены бонусы в размере 5 миллионов.

В среду итальянский центрбек пройдёт медобследование, после чего римский клуб объявит о трансфере официально.

Манчини выступал за "Аталанту" с 2017 года, сыграл 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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Комментарии

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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/moypres

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