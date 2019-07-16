"Рома" согласовала трансфер защитника "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" арендуют 23-летнего футболиста за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 19 миллионов. Также в сделку будут включены бонусы в размере 5 миллионов.

В среду итальянский центрбек пройдёт медобследование, после чего римский клуб объявит о трансфере официально.

Манчини выступал за "Аталанту" с 2017 года, сыграл 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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