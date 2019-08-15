"Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена

Теги ромаливерпульдеян ловрентрансферы

"Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен перейдет в "Рому", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился об аренде футболиста с последующей возможностью его выкупа за 25 миллионов евро. Если хорват проведет определенное количество матчей, то право выкупа превратится в обязательство.

30-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего за английский клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Ундер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 3
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
3 Ливерпуль Ливерпуль 1 3
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 1 3
5 Бернли Бернли 1 3
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 1 3
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 1 3
8 Борнмут Борнмут 1 1
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
11 Эвертон Эвертон 1 1
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 1 0
15 Астон Вилла Астон Вилла 1 0
16 Норвич Сити Норвич Сити 1 0
17 Саутгемптон Саутгемптон 1 0
18 Уотфорд Уотфорд 1 0
19 Челси Челси 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов