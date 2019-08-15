"Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен перейдет в "Рому", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился об аренде футболиста с последующей возможностью его выкупа за 25 миллионов евро. Если хорват проведет определенное количество матчей, то право выкупа превратится в обязательство.

30-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего за английский клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Ундер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года. | http://soccernews.ru