"Рома" согласовала условия контракта с голкипером ПСЖ

"Рома", в случае ухода Алиссона, может подписать вратаря ПСЖ Альфонса Ареоля.

Как сообщает Football Italia, "волки" согласовали с голкипером условия личного соглашения.

Отметим, что Ареоля может потерять место в стартовом составе после прихода в клуб Джанлуиджи Буффона.

Читайте также: "Рома" сделала заявление касательно возможной продажи Алиссона. | http://soccernews.ru