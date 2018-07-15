"Рома" согласовала условия контракта с голкипером ПСЖ

Теги ромапсжальфонс ареоля

"Рома" согласовала условия контракта с голкипером ПСЖ

"Рома", в случае ухода Алиссона, может подписать вратаря ПСЖ Альфонса Ареоля.

Как сообщает Football Italia, "волки" согласовали с голкипером условия личного соглашения.

Отметим, что Ареоля может потерять место в стартовом составе после прихода в клуб Джанлуиджи Буффона.

Читайте также: "Рома" сделала заявление касательно возможной продажи Алиссона. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов