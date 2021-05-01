"Рома" согласовала условия контракта с Сарри

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Маурицио Сарри, судя по всему, станет следующим тренером "Ромы".

По сведениям ESPN, римский клуб достиг устной договоренности с 62-летним итальянцем о контракте на два года.

Сарри должен сменить на этом посту Паулу Фонсеку, у которого произошел конфликт с несколькими ветеранам команды.

За четыре тура до конца чемпионата "Рома" занимает в Серии А седьмое место, которое дает право на участие в Лиге Конференций.

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