"Рома" сократила список кандидатов на пост тренера до двух человек

Теги ромароберто де дзербипаулу фонсека

"Рома" сократила список кандидатов на пост тренера до двух человек

Руководство "Ромы" практически определилось с новым наставником команды.

Как сообщает GianlucaDiMarzio, "волки" выбирают между тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби и Пауло Фонсекой из "Шахтера".

Отмечается, что "Рома" больше склоняется к варианту с Де Дзерби, так как он является итальянцем и футбол, который демонстрирует "Сассуоло", импонирует руководству римского клуба.

В минувшем сезоне "Сассуоло" финишировал в Серии А на 11-м месте.

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