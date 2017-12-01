"Рома" – СПАЛ - 3:1 (обзор)

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"Рома" – СПАЛ - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура итальянской Серии А между "Ромой" и СПАЛ. 

Не пропустите: "Рома" уверенно обыграла СПАЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 15 38
2 Ювентус 15 37
3 Интер Милан 14 36
4 Рома 14 34
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Аталанта 14 19
11 Торино 14 19
12 Фиорентина 14 18
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 14 0
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