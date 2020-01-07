"Рома" посвятила видеоролик завершившему карьеру Де Росси
"Рома" опубликовала специальный ролик, приуроченный к завершению карьеры бывшего капитана команды Даниэле Де Росси.
"Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле", - говорится в публикации "волков".
Una carriera sportiva fantastica giunge al termine.— AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2020
Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele
pic.twitter.com/0JqyucZAT6
Напомним, что последние полгода 36-летний итальянец провёл в "Бока Хуниорс".
Де Росси является воспитанником "Ромы" и выступал за римский клуб с 2002 по 2019 годы. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
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