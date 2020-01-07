"Рома" посвятила видеоролик завершившему карьеру Де Росси

Теги ромаданиэле де росси

"Рома" посвятила видеоролик завершившему карьеру Де Росси

"Рома" опубликовала специальный ролик, приуроченный к завершению карьеры бывшего капитана команды Даниэле Де Росси.

"Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле", - говорится в публикации "волков".

Напомним, что последние полгода 36-летний итальянец провёл в "Бока Хуниорс".

Де Росси является воспитанником "Ромы" и выступал за римский клуб с 2002 по 2019 годы. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.

Не пропустите: Тотти: "Не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов