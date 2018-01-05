"Рома" стала еще одним претендентом на Деулофеу

"Рома" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Жерару Деулофеу, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек может согласиться на этот переход, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Чемпионатом Мира-2018. Также им интересуются "Милан", "Интер" и "Наполи".

В этом сезоне 23-летний Деулофеу провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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