"Рома" стала третьим клубом в истории, который сумел отыграть дефицит в три мяча после поражения в первом матче в Лиге Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Рома" победила "Барселону" (3:0) и вышла в полуфинал.

Римский клуб стал третьим в истории, который сумел отыграть дефицит в три мяча после поражения в первом матче в Лиге Чемпионов.

Ранее подобное удавалось "Депортиво" и "Барселоне".

Не пропустите: Только два клуба в истории Лиги Чемпионов сумели отыграть дефицит в три мяча после первого матча в плей-офф. | http://soccernews.ru