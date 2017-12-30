"Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" и другие результаты 19-го тура итальянской Серии А
Представляем результаты 19-го тура итальянской Серии А.
"Торино" – "Дженоа" 0:0
"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби, Вальдифьори (Густафссон, 63), Яго Фальке, Ринкон, Беренгер (Бойе, 76), Ньянг.
"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 56), Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт (Росси, 69), Ригони, Велозу (Лападула, 58), Пандев.
Предупреждения: Рози (38), Вальдифьори (47), Ригони (67).
"Сампдория" – СПАЛ 2:0
Голы: Квальярелла (пен), 90 - 1:0, Квальярелла, 90 - 2:0
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Реджини, 46), Сала (Берешиньски, 70), Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари (Ковнацки, 83), Куальярелла.
СПАЛ: Гомис, Викари (Иконому, 81), Фелипе, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси (Мора, 72), Вивиани, Флоккари, Антенуччи (Палоски, 88).
Предупреждения: Вивиани (13), Баррето (15), Рамирес (39), Сала (65), Викари (72), Скьяттарелла (77), Мора (84).
"Рома" – "Сассуоло" 1:1
Голы: Пеллегрини, 31 - 1:0, Миссироли, 78 - 1:1
"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас (Жезус, 46), Коларов, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини (Ундер, 81), де Росси, Перотти, Шик (Эль-Шаарави, 49), Джеко.
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Маццителли, 72), Маньянелли, Политано (Кассата, 88), Миссироли, Рагуза (Матри, 59), Фальчинелли.
Предупреждения: Джеко (58), Маньянелли (90), Маццителли (90).
"Болонья" – "Удинезе" 1:2
Голы: Ларангейра (аг), 27 - 1:0, Видмер, 37 - 1:1, Лазанья, 48 - 1:2
"Болонья": Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Надь (Паласио, 55), Пульгар, Верди, Донса (Таидер, 63), Ди Франческо (Фаллетти, 73), Дестро.
"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Янкто (Хадльвредссон, 82), Барак, Бехрами (Фофана, 69), Видмер, Лопес (де Пауль, 46), Лазанья.
Предупреждения: Ларсен (53), Бехрами (57), Миранте (67), Ларангейра (76), Масина (78).
"Беневенто" – "Кьево" 1:0
Гол: Кода, 64 - 1:0
"Беневенто": Белец, Лучони, Коста (Гравийон, 71), Венути, Гимсити, Мемушай, Виола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Бриньола, Кода (Ди Кьяра, 77), Ломбарди.
"Кьево": Соррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли (Пуччарелли, 76), Радованович, Бирса, Хетемай (Гарритано, 68), Инглезе (Стемпиньски, 55), Пеллиссье.
Предупреждения: Радованович (30), Мемушай (90).
"Аталанта" – "Кальяри" 1:2
Голы: Паволетти, 6 - 0:1, Падоин, 23 - 0:2, Гомес, 90 - 1:2
"Аталанта": Голлини, Манчини (Кристанте, 64), Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини, 86), де Рон, Гомес, Петанья (Корнелиус, 46).
"Кальяри": Биттенкур, Чеппителли, Мианге, Романья, Андреолли (Пизакане, 53), Чигарини, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас (Дейола, 86), Паволетти (Сау, 74).
Предупреждения: Чигарини (21), Андреолли (45), Мианге (57), Чеппителли (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1