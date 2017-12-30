"Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" и другие результаты 19-го тура итальянской Серии А

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"Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" и другие результаты 19-го тура итальянской Серии А

Представляем результаты 19-го тура итальянской Серии А.

"Торино" – "Дженоа" 0:0

"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби, Вальдифьори (Густафссон, 63), Яго Фальке, Ринкон, Беренгер (Бойе, 76), Ньянг.

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 56), Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт (Росси, 69), Ригони, Велозу (Лападула, 58), Пандев.

Предупреждения: Рози (38), Вальдифьори (47), Ригони (67).


"Сампдория" – СПАЛ 2:0

Голы: Квальярелла (пен), 90 - 1:0, Квальярелла, 90 - 2:0  

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Реджини, 46), Сала (Берешиньски, 70), Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари (Ковнацки, 83), Куальярелла.

СПАЛ: Гомис, Викари (Иконому, 81), Фелипе, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси (Мора, 72), Вивиани, Флоккари, Антенуччи (Палоски, 88).

Предупреждения: Вивиани (13), Баррето (15), Рамирес (39), Сала (65), Викари (72), Скьяттарелла (77), Мора (84).  


"Рома" – "Сассуоло" 1:1

Голы: Пеллегрини, 31 - 1:0, Миссироли, 78 - 1:1

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас (Жезус, 46), Коларов, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини (Ундер, 81), де Росси, Перотти, Шик (Эль-Шаарави, 49), Джеко.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Маццителли, 72), Маньянелли, Политано (Кассата, 88), Миссироли, Рагуза (Матри, 59), Фальчинелли.

Предупреждения: Джеко (58), Маньянелли (90), Маццителли (90).


"Болонья" – "Удинезе" 1:2

Голы: Ларангейра (аг), 27 - 1:0, Видмер, 37 - 1:1, Лазанья, 48 - 1:2

"Болонья": Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Надь (Паласио, 55), Пульгар, Верди, Донса (Таидер, 63), Ди Франческо (Фаллетти, 73), Дестро.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Янкто (Хадльвредссон, 82), Барак, Бехрами (Фофана, 69), Видмер, Лопес (де Пауль, 46), Лазанья.

Предупреждения: Ларсен (53), Бехрами (57), Миранте (67), Ларангейра (76), Масина (78).  


"Беневенто" – "Кьево" 1:0

Гол: Кода, 64 - 1:0

"Беневенто": Белец, Лучони, Коста (Гравийон, 71), Венути, Гимсити, Мемушай, Виола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Бриньола, Кода (Ди Кьяра, 77), Ломбарди.

"Кьево": Соррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли (Пуччарелли, 76), Радованович, Бирса, Хетемай (Гарритано, 68), Инглезе (Стемпиньски, 55), Пеллиссье.

Предупреждения: Радованович (30), Мемушай (90).


"Аталанта" – "Кальяри" 1:2

Голы: Паволетти, 6 - 0:1, Падоин, 23 - 0:2, Гомес, 90 - 1:2

"Аталанта": Голлини, Манчини (Кристанте, 64), Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Орсолини, 86), де Рон, Гомес, Петанья (Корнелиус, 46).

"Кальяри": Биттенкур, Чеппителли, Мианге, Романья, Андреолли (Пизакане, 53), Чигарини, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас (Дейола, 86), Паволетти (Сау, 74).

Предупреждения: Чигарини (21), Андреолли (45), Мианге (57), Чеппителли (90).

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2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
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20 Беневенто 17 1
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