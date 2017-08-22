"Рома" теряет Бруно Переса

Защитник "Ромы" Бруно Перес травмировался в матче первого тура итальянской Серии А против "Аталанты".

Как сообщает официальный сайт "волков", у 27-летнего бразильца диагностировано повреждение бедра. Сроки восстановления футболиста составят две недели.

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