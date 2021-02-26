"Рома" теряет Джеко
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко выбыл из строя из-за травмы, сообщает Calciometcato.
По сведениям издания, у боснийца диагностировали повреждение приводящей мышцы левой ноги.
Сроки восстановления 34-летнего футболиста составят около двух недель.
В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках. | http://soccernews.ru
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