"Рома" теряет Эль-Шаарави

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"Рома" теряет Эль-Шаарави

Фото: инстаграм Стефана Эль-Шаарави

Нападающий римской "Ромы" Стефан Эль-Шаарави выбыл из строя из-за травмы, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение голени. Сроки восстановления игрока составят три недели. Таким образом он пропустит поединки против "Интера", "Специи", "Аталанты" и "Сампдории" в чемпионате Италии, а также с софийским ЦСКА в Лиге конференций.

В нынешнем сезоне 29-летний Эль-Шаарави провел за "Рому" 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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