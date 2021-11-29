"Рома" теряет капитана команды Пеллегрини

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"Рома" теряет капитана команды Пеллегрини

Фото инстаграм Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини выбыл из строя из-за травмы.

По словам главного тренера "волков" Жозе Моуринью, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется несколько недель.

Характер и степень серьёзности повреждения пока неизвестны. В ближайшее время итальянец пройдёт углублённое медицинское обследование.

В текущем сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Рома" Моуринью победила "Торино" в Серии А. | http://soccernews.ru
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