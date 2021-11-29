Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет добиться значительного повышения зарплаты, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист намерен получить 30 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 20 миллионов в год после уплаты налогов. Данные требования очень удивили руководство каталонского клуба, который наоборот хотел снизить зарплату француза.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" всего три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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