"Рома" теряет Маноласа

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"Рома" теряет Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у греческого центрбека выявлено повреждение бедра. Сроки восстановления футболиста составят три-четыре недели.

В этом сезоне 26-летний Манолас сыграл за "Рому" 8 матчей и забил 1 гол.

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