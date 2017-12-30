"Рома" теряет Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

26-летний грек получил повреждение в матче 19-го тура Серии А против "Сассуоло" и был заменён в перерыве встречи на Жуана Жезуса.

В этом сезоне Манолас сыграл за "Рому" 17 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru