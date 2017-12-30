"Рома" теряет Маноласа

Теги ромакостас манолас

"Рома" теряет Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

26-летний грек получил повреждение в матче 19-го тура Серии А против "Сассуоло" и был заменён в перерыве встречи на Жуана Жезуса.

В этом сезоне Манолас сыграл за "Рому" 17 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов