"Рома" теряет Маноласа

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"Рома" теряет Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас травмировался в игре с "Фрозиноне" (3:2).

Сообщается, что у 27-летнего грека травма лодыжки, из-за которой он даже не смог самостоятельно покинуть поле.

Отмечается, что игрок, скорее всего, не сыграет в римском дерби против "Лацио", а также в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с "Порту".

В нынешнем сезоне на счету Маноласа два забитых мяча и одна результативная передача в 28 играх.

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