"Рома" теряет Маноласа
Защитник "Ромы" Костас Манолас травмировался в игре с "Фрозиноне" (3:2).
Сообщается, что у 27-летнего грека травма лодыжки, из-за которой он даже не смог самостоятельно покинуть поле.
Отмечается, что игрок, скорее всего, не сыграет в римском дерби против "Лацио", а также в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с "Порту".
В нынешнем сезоне на счету Маноласа два забитых мяча и одна результативная передача в 28 играх.
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|66
|2
|Наполи
|24
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|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
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|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
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|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
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|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
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|Эмполи
|25
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|Болонья
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|Фрозиноне
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