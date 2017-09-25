"Рома" теряет Морено

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"Рома" теряет Морено

Защитник "Ромы" Эктор Морено травмировался в понедельник во время утренней тренировки, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 29-летнего мексиканца выявлено мышечное повреждение левого бедра.

Точные сроки восстановления Морено пока неизвестны, однако велика вероятность, что он пропустит матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

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