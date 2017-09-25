"Рома" теряет Перотти

Полузащитник "Ромы" Диего Перотти травмировался в матче шестого тура итальянской Серии А против "Удинезе".

Как сообщает Football Italia, у 29-летнего аргентинца после поединка обнаружили глубокую рану на ноге. Из-за этого повреждения он может пропустить ближайшие игры "волков" с "Карабахом" (27 сентября) в Лиге Чемпионов и с "Миланом" (1 октября) в чемпионате.

В этом сезоне Перотти сыграл за "Рому" пять матчей и сделал одну результативную передачу. | http://soccernews.ru