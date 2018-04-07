"Рома" теряет Перотти

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"Рома" теряет Перотти

Полузащитник "Ромы" Диего Перотти выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы, сообщает Football Italia.

Точные сроки восстановления 29-летнего аргентинца пока неизвестны, однако он точно пропустит ближайший матч Серии А против "Фиорентины".

В этом сезоне Перотти сыграл за "Рому" 32 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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